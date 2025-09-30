Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Riedstadt/Crumstadt (ots)

Am Dienstag, 30.09.25 wurde ein VW Passat Kombi in der Friedrich-Ebert-Straße in Crumstadt etwa in Höhe des dortigen Eiscafes abgeparkt. Gemäß Zeugenangaben fuhr gegen etwa 09:00 ein aus Richtung Philippshospital kommender Pkw viel zu dicht am geparkten Fahrzeug vorbei und beschädigte dabei dessen Außenspiegel.

Im Anschluss setzte das Verursacherfahrzeug, welches von einer weiblichen Fahrzeuglenkerin gesteuert worden sein soll, seine Fahrt unvermindert in Richtung Ortsmitte fort.

Durch die Polizei in Gernsheim wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Augenzeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin bzw. das von ihr verwendete Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit besagter Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell