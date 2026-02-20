Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Offenburg

Lahr - Täterfestnahme nach mehreren Wohnungseinbruchsdiebstählen

Bild-Infos

Download

Lahr (ots)

Beamten der Kriminalpolizei Offenburg gelang am Donnerstagmorgen die Festnahme eines mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Mannes, dem eine Mehrzahl von Wohnungseinbrüchen im südbadischen Raum zugeschrieben wird. Monatelange, akribische Ermittlungen sowie ein hoher kriminalistischer Aufwand waren letztlich ausschlaggebend für diesen Ermittlungserfolg.

Dem durch die Staatsanwaltschaft Freiburg auf Grundlage umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg erwirkten Europäischen Haftbefehl liegen vier Wohnungseinbruchsdiebstähle in Freiburg und Ettenheim aus den Jahren 2023 bis 2025 zugrunde. In drei Fällen verschaffte sich der Tatverdächtige gewaltsam Zugang zu Erdgeschosswohnungen und entwendete dort Bargeld, Schmuck sowie weitere Gegenstände. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch.

Bei zwei Taten hinterließ der Täter Spuren, die ihm eindeutig zugeordnet werden können. Videoaufnahmen sowie kriminaltechnische Untersuchungen der an einzelnen Tatorten gesicherten Spuren sowie auffällige Übereinstimmungen im Vorgehen des Täters (Modus Operandi) führten dazu, dass gegen den 40-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein Tatverdacht begründet werden konnte.

Nach einem weiteren Einbruch am frühen Mittwochabend in Lahr wurde eine zivile Streifenbesatzung der Kriminalpolizei auf einen verdächtigen Kleinwagen aufmerksam. Das Fahrzeug konnte schließlich in einem Nachbarort festgestellt werden, sodass weitere polizeiliche Ermittlungsmaßnahmen ergriffen werden konnten, die am Morgen des 19.02.2026 zur Festnahme des mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Täters führten.

Es konnte zudem eine Vielzahl weiterer Beweismittel sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.

Der 40-Jährige wurde noch am Mittag des 19.02.2026 dem Haftrichter des Amtsgerichts Freiburg vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls in mehreren Fällen wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an und umfassen insbesondere die Zuordnung des umfangreich sichergestellten Diebesguts sowie die Ermittlungen, ob dem Tatverdächtigen weitere Einbruchstaten im Stadtkreis Freiburg, im Landkreis Emmendingen sowie im Ortenaukreis, zugeordnet werden können.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell