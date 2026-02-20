Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte kam es am Donnerstagabend auf der Baulandstraße. Gegen 19:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, da ein Mann und eine Frau fußläufig auf der Fahrbahn der Baulandstraße laufend gesehen worden sein sollen und diese aufgrund der Dunkelheit schlecht zu erkennen waren. Im Rahmen der folgenden Identitätsfeststellung durch die Streifenbesatzung des Polizeireviers Rasatt kam es zu Widerstandshandlungen durch den 40-Jährigen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens mussten die Polizisten den Mann zu Boden bringen. Durch seinen Widerstand wurde der Mann leicht verletzt. Auch gegenüber den hinzugezogenen Rettungskräfte zeigte sich der Mann unkooperativ. Im Krankhaus, wo aufgrund der vorherigen Geschehnisse auch eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte, wurden durch ihn der behandelnde Arzt bedroht. Während der Maßnahmen wurden überdies fortlaufend Beleidigungen ausgesprochen. Im Anschluss wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Bei der Identifizierung der zweiten Person, einer mit rund einem Promille alkholoisierten 38-Jährigen, stellte sich heraus, dass gegen sie zwei offene Vorführungsbefehle vorlagen. Sie wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

/sk

