LPI-GTH: Ohne Erlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Circa 10 Meter Kupferfallrohr wurden von bislang unbekannten Tätern von einem Schulgelände in der Rosenstraße entwendet. Der oder die Täter demontierten das Rohr in der Zeit vom 06.02.2026, 14.00 Uhr bis 09.02.2026, 08.00 Uhr und flüchteten anschließend. Es entstand Sachschaden von circa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer ...

