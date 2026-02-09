LPI-GTH: Ohne Erlaubnis
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Um 12.40 Uhr wurde ein 55-jähriger Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges im Rehestädter Weg kontrolliert. Da die Leistung des Fahrzeugs scheinbar über 6 km/h betrug, hätte es einer Fahrerlaubnis bedurft, welche der Mann nicht besaß. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (ak)
