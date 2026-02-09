PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Brand in einem Garagenkomplex

Gotha (ots)

Heute Morgen geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 06.30 Uhr eine Garage eines Garagenkomplexes in der Lindemannstraße in Brand. Durch das Feuer wurde eine benachbarte Garage ebenfalls beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

