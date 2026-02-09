LPI-GTH: Brand in einem Garagenkomplex

Gotha (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in der Burbachstraße einen PKW-Anhänger. Der oder die Unbekannten entfernten in der Zeit vom 08.02.2026, 13.00 Uhr bis zum 09.02.2026, 07.30 Uhr das angebrachte Schloss und verließen anschließend mit dem Anhänger das Grundstück in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer ...

