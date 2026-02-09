LPI-GTH: Brand in einem Garagenkomplex
Gotha (ots)
Heute Morgen geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 06.30 Uhr eine Garage eines Garagenkomplexes in der Lindemannstraße in Brand. Durch das Feuer wurde eine benachbarte Garage ebenfalls beschädigt. Die eingesetzte Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (ak)
