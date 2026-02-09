PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gleisbett - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit von gestern, 22.00 Uhr bis heute, 03.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter circa 20 Meter Kupferkabel aus dem Gleisbett in der Straße `Kirchhög`. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0033684/2026) zu melden. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
