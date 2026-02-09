LPI-GTH: Diebstahl aus Gleisbett - Zeugen gesucht
Gotha (ots)
In der Zeit von gestern, 22.00 Uhr bis heute, 03.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter circa 20 Meter Kupferkabel aus dem Gleisbett in der Straße `Kirchhög`. Im Anschluss flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer 0033684/2026) zu melden. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell