LPI-GTH: Fahrzeug in Brand geraten
Nazza (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Abend geriet ein Fahrzeug im Bereich "Lotzengrund" in Brand. Der 54-jährige Fahrer des Subarus kam auf einer Anhöhe aufgrund winterglatten Verhältnissen ins Stocken, wodurch das Fahrzeug offenbar durch die starke Beanspruchung anfing zu qualmen. Der Fahrzeugführer konnte noch rechtzeitig das Fahrzeug verlassen, bevor es vollständig Feuer fing und ausbrannte. Die hinzugezogene Feuerwehr löschte das Feuer. Nach derzeitigen Erkenntnissen gilt ein technischer Defekt als wahrscheinlich. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell