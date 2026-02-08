PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholbedingte Unvernunft kennt kein Alter

Eisenach (ots)

Am Freitagabend stande zwei Eisenacher, ein 60-jähriger Mann und eine 60-jährige Frau, an einer Tankstelle in Eisenach. Sie konsumierten gemeinsam Alkohol. Sie gerieten schließlich in einen Streit, in dessen Folge der Mann die Frau schlug, dergestalt, daß er ihr eine sog. Backpfeife gab. Die Frau erlitt hierdurch eine Rötung im Gesicht. Die eingesetzten Polizeibeamten führten bei den Streitenden je einen Alkoholtest durch: Der Mann erreichte 2,08 Promille und die Frau 1,20. Es wurde eine ANzeige wegen Körperverletzung gefertigt. ( vt )

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

