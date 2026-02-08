Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beim Gassigehen belästigt

Werra-Suhl-Tal, Wartburgkreis (ots)

Ein unbekannter Mann begegnete zwei Damen aus Dankmarshausen, die mit ihren Hunden unterwegs waren. Die beiden Frauen kannten den Mann nicht. Er fing an, die Beiden aus nicht erfindlichen Gründen zu beleidigen und zu belästigen. Eine der beiden Frauen wurde geschubst, aber sie verletzte sich nicht dabei. Sie riefen die Polizei zu Hilfe. Bei Eintreffen der Beamten war der Mann jedoch schon fort. Es wurde eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen. (vt)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell