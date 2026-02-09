LPI-GTH: Diebstahl eines Anhängers - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Unbekannte waren gestern, gegen 05.40 Uhr, im Begriff Fallrohrschellen von Kupferrohren an einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Riedmauer" zu lösen, als sie von einem Anwohner bemerkt wurden. Er sprach die zwei Männer an, diese ließen von ihrer Tat ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0033249/2026 entgegen. (ah) Rückfragen bitte ...

