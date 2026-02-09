PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wurde heute gegen 11.30 Uhr ein 36-jähriger VW-Fahrer angehalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

