LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Bei einer Verkehrskontrolle wurde heute gegen 11.30 Uhr ein 36-jähriger VW-Fahrer angehalten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (ak)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell