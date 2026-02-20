Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, Schuttern - Ingewahrsamnahme

Friesenheim, Schuttern (ots)

Freitagfrüh gegen 1 Uhr wurde ein Störenfried in der Straße "Auf der Gänsalm" gemeldet. Dem offenbar unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde ein Platzverweis erteilt, dem er nur widerwillig nachkam und sich fußläufig mit seinem E-Scooter entfernte. Kurze Zeit später wurde der Mann jedoch fahrend auf seinem E-Scooter festgestellt und erneut einer Kontrolle unterzogen. Dabei verweigerte er die polizeilichen Maßnahmen. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme, sperrte er sich, leistete Widerstand, trat gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte diese. Dabei trug er leichte Blessuren davon. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Aufgrund seines aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens sowie der Alkoholisierung musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

