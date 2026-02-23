PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand gegen Polizeibeamte - Mann verletzt sich und eine Beamtin

Baden-Baden (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Königsberger Straße im Rahmen einer Identitätsfeststellung zu einem Vorfall, bei dem ein augenscheinlich alkoholisierter Mann gegen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Widerstand leistete. Zunächst sollte gegen 16:45 Uhr bei dem 36-jährigen Mann eine Identitätsfeststellung durchgeführt werden. Da er jedoch versuchte sich zu entfernen, musste er von den Beamten festgehalten werden. Der 36-Jährige versucht daraufhin, sich gewaltsam aus der Situation loszureissen. In der Folge widersetzte er sich weiter, wodurch er selbst und eine Beamtin verletzt wurden. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

/ml/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

