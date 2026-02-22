PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Offenburg - Schaden durch Brand

Offenburg (ots)

Einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich dürfte am Sonntagmittag an einem Porsche in der Otto-Hahn-Straße entstanden sein. Ein 70 Jahre alter Mann wollte sein Fahrzeug nach einem Unfallgeschehen im Stadtgebiet nur wenige hundert Meter zur Werkstatt fahren als er plötzlich Rauch und Flammen wahrnehmen konnte. Durch beherztes Eingreifen konnte ein größerer Brand am Fahrzeug verhindert werden. Der Pkw wurde nach weiteren Löscharbeiten durch die Feuerwehr durch einen Abschleppdienst abgeschleppt.

/ BME

