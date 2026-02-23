PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Körperverletzung nach Parkplatzstreit

Hausach (ots)

Ein zunächst verbal ausgetragener Streit zwischen zwei Nachbarn hat sich am Sonntagabend zu Handgreiflichkeiten entwickelt. Die Differenzen dürfte in der unbefugten Nutzung eines Privatparkplatzes unweit des Friedhofs zu suchen sein. Hierbei soll der Parkplatzeigentümer seinen Nachbarn gegen 19 Uhr zur Rede gestellt haben, als dieser auf seinem Abstellplatz parkte. Aufkeimende Emotionen sollen letztlich dazu geführt haben, dass der mutmaßliche Falschparker zugeschlagen und dem Parkplatzeigentümer leichte Verletzungen zugefügt haben soll. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

