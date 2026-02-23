POL-OG: Rheinau - Frontal kollidiert
Rheinau (ots)
Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Montagmittag auf der L87 ist die Landstraße zwischen Freistett und dem Autobahnzubringer aktuell komplett gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pkw-Fahrer unweit des Berger-Sees aus noch unbekannter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert sein. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte dauern derzeit an.
