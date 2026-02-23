POL-OG: Rheinau - Frontal kollidiert

Offenburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Weinbergstraße. Ein 42-jähriger Autofahrer befuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Seat die Weinbergstraße in Richtung Ortenberg. Ein vor ihm fahrender BMW soll plötzlich stark und scheinbar ohne ersichtlichen Grund abgebremst und angehalten haben, woraufhin der 42-Jährige zum Überholen ausgeschert habe. Als sich die beiden Fahrzeuge auf ...

