Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigem

Baden-Baden (ots)

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden und das Kriminalkommissariat Rastatt fahnden öffentlich nach Elhamuddin MOHAMMDI. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wegen eines räuberischen Angriffs auf einen Taxifahrer in Tateinheit mit einem besonders schweren Raub im Mai 2023, ist der Gesuchte dringend tatverdächtig. Der Mann soll am 8. Mai 2023 gegen 4 Uhr zusammen mit einem gesondert verfolgten Mann ein Taxi bestiegen und im Verlauf der Fahrt den Fahrer mit einem Messer angegriffen und in der Folge verletzt haben. Nachdem das noch in Fahrt befindliche Taxi durch einen Unfall zum Stehen kam, konnte sich der Fahrer durch Flucht retten, während die Täterschaft das Mobiltelefon des Opfers an sich nahmen und flüchteten.

Wer erkennt die unter dem Link ersichtliche Person oder kann weitere Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0781 21-2820, dem Polizeinotruf oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/baden-baden-besonders-schwerer-raub/

/rs

Bezugsmeldung vom Montag, Mo 08.05.2023, 11:09 Uhr

Baden-Baden - Raubüberfall auf Taxifahrer

Gegen 4:45 Uhr soll es am heutigen Montag in der Balger Straße zu einem Angriff auf einen Taxifahrer gekommen sein. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sollen zwei bislang unbekannte Männer, die sich als vermeintliche Fahrgäste im Taxi befanden, unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Es soll dann im Taxi zu einem Handgemenge gekommen sein, bei welchem der Taxifahrer so verletzt wurde, dass er in eine nahe Klinik zur Behandlung gebracht werden musste. Darüber hinaus verunfallte das Taxi indem es gegen eine Hauswand prallte. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall- wie auch dem Tatgeschehen dauern an. Die beiden bislang unbekannten Täter flüchteten ohne Beute. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt erbitten mögliche Zeugenhinweise unter der Hinweisnummer 0781 21-2820.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

