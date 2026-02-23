PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung in Amtsgebäude

Offenburg (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es am Montagmittag gegen 11 Uhr in einer Behörde am Hubert-Burda-Platz gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein zu Hilfe gerufener Mitarbeiter des Sicherheitsdienst gegen einen 27-jährigen Afghanen eingeschritten sein, nachdem dieser versuchte aggressiv in das geschlossene Gebäude einzudringen. Der Mann soll im Vorfeld gegen die Sachbearbeiter der Behörde massive Bedrohungen geäußert haben. Der 27-Jährige wurde vom Sicherheitsdienst bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Offenburg festgehalten. Bei der Auseinandersetzung wurde der Störenfried leicht verletzt und im Anschluss in einer Klinik ärztlich versorgt. Der genaue Hergang des Vorfalles ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

