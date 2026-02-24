PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Handfeste Auseinandersetzung

Kehl (ots)

Am Montagabend kam es nach einem Disput zwischen mehreren Personen zu einer handfesten Auseinandersetzung in einem Anwesen in der Neumühler Straße. Nach gegenseitig ausgesprochenen Beleidigungen soll einer der Streithähne gegen 22 Uhr einen Holzstock gegen seinen Kontrahenten eingesetzt haben. Zwei Männer wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 10:47

    POL-OG: Offenburg - Bei Diebstahl ertappt

    Offenburg (ots) - Einer aufmerksamen Ladendetektivin gingen am frühen Montagabend in einem Baumarkt in der Max-Plank-Straße drei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz. Die Männer im Alter zwischen 22 und 23 Jahren versuchtem nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 17.40 Uhr mehrere Waren in ihren Jacken zu verstecken und den Kassenbereich daraufhin zu passieren. Sie konnten zunächst durch die Sicherheitsbedienstete und ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 10:41

    POL-OG: Achern - Autofahrer nach Kollision flüchtig

    Achern (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der L 87 in der Nacht von Montag auf Dienstag ist der Unfallverursacher geflüchtet. Gegen 01:30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf ein, nachdem ein Peugeot-Fahrer im Ost-Kreisverkehr geradeaus gefahren und mit einer Richtungstafel kollidiert war. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich der Fahrer weder an der Unfallstelle noch in deren unmittelbarer Nähe. Der Anrufer ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 16:16

    POL-OG: Offenburg - Körperverletzung in Amtsgebäude

    Offenburg (ots) - Zu einer handfesten Auseinandersetzung soll es am Montagmittag gegen 11 Uhr in einer Behörde am Hubert-Burda-Platz gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll ein zu Hilfe gerufener Mitarbeiter des Sicherheitsdienst gegen einen 27-jährigen Afghanen eingeschritten sein, nachdem dieser versuchte aggressiv in das geschlossene Gebäude einzudringen. Der Mann soll im Vorfeld gegen die Sachbearbeiter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren