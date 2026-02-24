Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Handfeste Auseinandersetzung

Kehl (ots)

Am Montagabend kam es nach einem Disput zwischen mehreren Personen zu einer handfesten Auseinandersetzung in einem Anwesen in der Neumühler Straße. Nach gegenseitig ausgesprochenen Beleidigungen soll einer der Streithähne gegen 22 Uhr einen Holzstock gegen seinen Kontrahenten eingesetzt haben. Zwei Männer wurden mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Hintergründe des Streits sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell