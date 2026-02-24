PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Offenburg - Bei Diebstahl ertappt

Offenburg (ots)

Einer aufmerksamen Ladendetektivin gingen am frühen Montagabend in einem Baumarkt in der Max-Plank-Straße drei mutmaßliche Ladendiebe ins Netz. Die Männer im Alter zwischen 22 und 23 Jahren versuchtem nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 17.40 Uhr mehrere Waren in ihren Jacken zu verstecken und den Kassenbereich daraufhin zu passieren. Sie konnten zunächst durch die Sicherheitsbedienstete und anschließend durch die alarmierten Beamten des Polizeireviers Offenburg einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde auch das Diebesgut in Höhe von mehreren hundert Euro aufgefunden und sichergestellt. Da das Trio bei seiner Tat arbeitsteilig vorgingen, wird nun wegen Bandendiebstahls ermittelt.

/ya

