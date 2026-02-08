Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in Obdachlosenunterkunft in Rheda

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (JK) - Am 07.02.2026 um 21:26 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft an der Ringstraße im Ortsteil Rheda gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei befanden sich noch Bewohner der Unterkunft im bereits stark verrauchten Gebäude. Alle Personen konnten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zeitnah aus dem Haus gerettet werden. Insgesamt wurden fünf Menschen in Folge des Feuers und der entstandenen Rauchgase verletzt, davon drei Personen leicht und zwei Personen schwer. Bei den beiden Schwerverletzten konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, das Haus ist durch die Folgen aber vorerst nicht mehr bewohnbar. Die noch nicht näher bezifferbare Schadensumme liegt schätzungsweise bei mehr als 100.000 Euro. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Brandstelle wurde beschlagnahmt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr hatte alle fünf Löschzüge aus dem Stadtverband Rheda-Wiedenbrück im Einsatz.

