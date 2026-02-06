Polizei Gütersloh

POL-GT: Baumesse 2026 im A2 Forum - Setzen Sie auf Einbruchschutz

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dieses Wochenende (06.02. - 08.02., jeweils 10 Uhr - 18 Uhr) findet im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück die diesjährige Baumesse im A2 Forum statt.

Die technischen Sicherheitsberater der Polizei Uwe Arlitt und Guido Baratella werden gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Bezirksdienstes an einem Messestand zum Thema Einbruchschutz beraten.

Landrätin Ina Laukötter begrüßte die ersten interessierten Besucherinnen und Besucher am Freitag persönlich an Stand 4063 in der Messehalle 4. Begleitet wurde sie durch den Präsidenten des Landtags NRW André Kuper.

Über eine Beratung während der Messe hinaus, können Sie auch einen Termin für eine persönliche Beratung in den eigenen Wohnräumen vereinbaren. Die Beratung ist in allen Fällen kostenlos! Sie sollen so in die Lage versetzt werden, ihr Haus bzw. ihre Wohnung wirkungsvoll gegen Einbrüche zu schützen. Ein positiver Nebeneffekt kann hierbei der Erhalt einer "Präventionsplakette" sein. Wird das Haus oder die Wohnung mit dem von der Polizei erstellten Sicherheitsstandards ausgestattet, erhält der Eigentümer eine solche Plakette und einzelne Hausratsversicherungen gewähren damit unter Umständen Rabatt auf die Versicherungsprämie. Über 1200 sogenannte Plakettenhäuser gibt es im Kreis Gütersloh. Damit liegt der Kreis deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

Bild (v.l.n.r.): Regierungsbeschäftigter Uwe Arlitt, Leiter der Messe Tim Erlei, Landtagspräsident André Kuper, Landrätin Ina Laukötter, Bürgermeister der Stadt Langenberg Klau Vorderbrüggen, stellv. Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück Frank Schürmann und Kriminalhauptkommissar Guido Baratella

