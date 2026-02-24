PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck, Waldulm, Seebach - Diebstähle auf Friedhöfe
Zeugen gesucht

Kappelrodeck, Waldulm, Seebach (ots)

Seit Freitag (20. Februar) wurden dem Polizeirevier Achern/Oberkirch insgesamt 55 Diebstähle auf den Friedhöfen in Seebach, Waldulm und Kappelrodeck angezeigt. Bislang unbekannte Täter entwendeten dabei gewaltsam Bronzestatuen, Kreuze und weitere metallische Gegenstände von den Beisetzungsstätten. In einigen Fällen blieb es beim Versuch, wodurch aber trotzdem ein Schaden entstanden ist. Der Sachschaden auf alle drei Friedhöfe bezogen, dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Durch den örtlichen Zusammenhang und der Vorgehensweise gehen die Ermittler momentan von der gleichen Täterschaft aus. Zeugen, die Hinweise zu den besonders schweren Fällen des Diebstahls oder den möglichen Tätern machen können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer: 07841/7066-0 beim Polizeirevier in Achern melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

