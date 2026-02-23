PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Bargeld entwendet

Mainz- Bretzenheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14.02.2026, 18:30 Uhr, und Samstag, 21.02.2026, 12:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Anwesen, in einer Seitenstraße der Draiser-Straße in Mainz-Bretzenheim, welches durch den Besitzer lediglich als Wochenendhaus genutzt wird. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Beschädigung des Schließzylinders an der Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde lediglich ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

