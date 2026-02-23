Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Taschendiebstahl durch Dreiergruppe- Polizei bittet um Hinweise

Mainz (ots)

Mainz

Am Samstagnachmittag, dem 21.02.2026 gegen 17.00 Uhr kam es am Bussteig 1 der Linie 56 am Hauptbahnhof in Mainz zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil eines 32-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der Geschädigte um 16:56 Uhr am Bussteig 1 des Mainzer Hauptbahnhofs und wollte in den Bus der Linie 56 in Richtung Ginsheim-Gustavsburg einsteigen. Zeitgleich hielt sich dort eine Dreiergruppe junger Männer auf. Beim Einstieg in den Bus wurde der Geschädigte von einer Person aus der Gruppe von hinten geschubst. Im weiteren Verlauf setzten sich die drei Männer in unmittelbare Nähe des Geschädigten. Nachdem die Personengruppe den Bus wieder verlassen hatte, stellte der Geschädigte das Fehlen seines Portemonnaies fest. Anschließend begab er sich zur Polizei und erstattete Anzeige.

Die drei Personen wurden wie folgt beschrieben:

- Person 1: männlich, ca. 1,80 m groß, schwarze Haare, normale Statur, trug einen Rucksack - Person 2: männlich, ca. 1,75 m groß, schwarze Haare, normale Statur - Person 3: männlich, ca. 1,75 m groß, schwarze Haare, normale Statur

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell