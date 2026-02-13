Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann mit Feuerlöscher geschlagen

Jena (ots)

Ein 33-Jähriger meldete am Donnerstagabend eine Streitigkeit zwischen zwei Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Jena West. Nach ersten Informationen eskalierte die Situation und es kam zu einem körperlichen Angriff. Die hinzugerufenen Beamten konnten den mutmaßlichen Täter antreffen. Dieser war aggressiv und wurde zunächst gefesselt. In der Folge stellte sich heraus, dass der 41-Jährige mutmaßlich mit einem Feuerlöscher einen 48-Jährigen geschlagen hatte. Im Anschluss entleerte er diesen im Gebäude. Dies sorgte für eine Alarmauslösung. Nachdem der Alarm abgestellt war, wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

