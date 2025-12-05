Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Ökumenischer Adventsgottesdienst der Bundespolizei Trier und der Bundespolizeiseelsorge

Trier (ots)

Die Bundespolizei Trier lädt gemeinsam mit der Bundespolizeiseelsorge zu einem ökumenischen Adventsgottesdienst in die Konstantin-Basilika in Trier ein.

Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Raus aus dem Takt - rein in den Advent" und besteht aus einem ökumenischen Adventsgottesdienst am Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13:00 Uhr sowie einem gemeinsamen Einsingen am Vorabend, 10. Dezember 2025, 18:00 Uhr.

Pfarrer Christian Schmitt und Pfarrer Lars Kunkel leiten den Gottesdienst als Vertreter der katholischen sowie der evangelischen Glaubensgemeinschaft gemeinsam.

Die musikalische Gestaltung obliegt an beiden Tagen dem Saxophon-Quartett des Bundespolizeiorchesters Hannover in Zusammenarbeit mit dem Projektchor des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Trier.

Die Bundespolizei Trier und die Bundespolizeiseelsorge freuen sich auf ihr Kommen.

