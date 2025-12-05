BPOL-TR: Ökumenischer Adventsgottesdienst der Bundespolizei Trier und der Bundespolizeiseelsorge
Trier (ots)
Die Bundespolizei Trier lädt gemeinsam mit der Bundespolizeiseelsorge zu einem ökumenischen Adventsgottesdienst in die Konstantin-Basilika in Trier ein.
Der Gottesdienst steht unter dem Thema "Raus aus dem Takt - rein in den Advent" und besteht aus einem ökumenischen Adventsgottesdienst am Donnerstag, 11. Dezember 2025, 13:00 Uhr sowie einem gemeinsamen Einsingen am Vorabend, 10. Dezember 2025, 18:00 Uhr.
Pfarrer Christian Schmitt und Pfarrer Lars Kunkel leiten den Gottesdienst als Vertreter der katholischen sowie der evangelischen Glaubensgemeinschaft gemeinsam.
Die musikalische Gestaltung obliegt an beiden Tagen dem Saxophon-Quartett des Bundespolizeiorchesters Hannover in Zusammenarbeit mit dem Projektchor des Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasiums Trier.
Die Bundespolizei Trier und die Bundespolizeiseelsorge freuen sich auf ihr Kommen.
