Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Trunkenheitsfahrt

Fischerbach (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin fiel Mittwochnacht ein Auto auf, welches sich auf einer Wiese im "Hintertal" festgefahren haben soll und verständigte daraufhin die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten beim Eintreffen gegen 1 Uhr wahrnehmen, dass der Audi-Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt dies und ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch polizeiliche Ermittlungen konnte der 23-Jährige als Fahrzeugführer identifiziert werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt sowie die Autoschlüssel sichergestellt. Nach einer Blutentnahme in einem nahegelegenen Klinikum erwartet den Anfang Zwanzigjährigen nun eine Strafanzeige. /sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell