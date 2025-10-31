Hauptzollamt Lörrach

HZA-LÖ: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gengenbach und Kehl ohne Aufenthaltstitel und ohne Arbeitserlaubnis Arbeitnehmer versuchen zu entwischen

Offenburg (ots)

Im Zuge zweier verdachtsloser Kontrollen am 19. Oktober durch den Zoll in einem Restaurant in Gengenbach und einem weiteren in Kehl stellten Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach mehrere Verstöße fest: Der ausländische Arbeitnehmer im Gengenbacher Restaurant, welches auch Essen auf Bestellung ausliefert, behauptete zunächst, er sei nur Gast. Die zur Einsicht geforderten Ausweispapier musste er dann allerdings aus einem betriebseigenen Lieferwagen holen, in welchen bereits Speisen zum Ausliefern eingeladen waren. Die Zöllnerinnen und Zöllner stellten fest, dass der Mann keinen erforderlichen Aufenthaltstitel besaß, gegen ihn wurde deshalb ein Verfahren eingeleitet. Eine in der Küche des Betriebs tätig gewesene Kollegin darf sich mit behördlicher Erlaubnis zwar vorübergehend in Deutschland aufhalten, hätte jedoch keine Beschäftigung aufnehmen dürfen. Gegen Sie wurde ein daher Bußgeldverfahren eingeleitet. In einem Kehler Restaurant versuchten sich zwei Arbeitnehmer beim Erscheinen der Beamtinnen und Beamten aus einem Hintereingang davonzustehlen, was die Zollbediensteten jedoch vereitelten. Beide sowie zwei weitere in der Küche arbeitenden ausländische Angestellte konnten keinen notwendigen Aufenthaltstitel vorweisen. Auf alle wartet nun ein Verfahren wegen illegaler Einreise und illegalen Aufenthalts.

