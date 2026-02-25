Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gestohlenes E-Bike und E-Scooter, Eigentümer gesucht

Offenburg (ots)

Ein 47-jähriger polizeibekannter Mann steht im Verdacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein E-Bike und einen E-Scooter entwendet zu haben. Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg fiel gegen 3 Uhr ein Mann in der Frank-Volk-Straße auf, welcher ein Fahrrad und einen E-Scooter mit sich schob. Als der 47-Jährige die Polizei bemerkte, versteckte er sich zunächst hinter einem geparkten Pkw. Bei einer anschließenden Personenkontrolle konnten entsprechende Aufbruchwerkzeuge festgestellt werden. Zu der Herkunft der beiden Elektrozweiräder konnte der mutmaßliche Dieb keine Angaben machen. Da der 47-jährige Mann versucht hatte, während der Kontrolle zu flüchten, wurde er mit Handschließen auf das Polizeirevier Offenburg verbracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-graues Pedelec der Marke Carver, Modell E430. Der entwendete E-Scooter von der Marke Xiaomi, Verkehrskennzeichen 382 JBY. Die Ermittlungen der jeweiligen Eigentümer schlugen bislang fehl, diese möge sich bitte mit dem Polizeirevier Offenburg unter der Telefonnummer 0781 21-2200 in Verbindung setzen. /mk

