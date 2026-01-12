PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DU: Bergheim: Zigarettenautomat aufgebrochen - Polizei fasst Tatverdächtigen

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge (56) beobachtete in der Nacht zum Samstag (10. Januar, gegen 4 Uhr) ein dunkel gekleidetes Duo, das sich an einem Zigarettenautomaten auf der Jägerstraße zu schaffen machte und verständigte die Polizei.

Den Beamten schilderte der 56-Jährige, dass die Männer Zigaretten aus dem Automaten nahmen und mitsamt der Ware zu Fuß flüchteten.

Während eine Streifenwagenbesatzung nach Spuren an dem aufgebrochenen Automaten suchte, ging einer weiteren auf der Buschstraße ein mutmaßlicher Tatverdächtiger (24) ins Netz.

Weil sich der Duisburger in einem Gespräch mit den Einsatzkräften in Widersprüche verwickelte, schauten sie genauer hin: unter seiner Kleidung entdeckten die Beamten zahlreiche Zigarettenstangen, deren Herkunft der 24-Jährige nicht schlüssig erklären konnte.

Die Polizisten stellten die Zigaretten sicher und leiteten gegen den mutmaßlichen Tatverdächtigen ein Strafverfahren ein.

Das KK 35 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem zweiten Täter und dem Verbleib der Beute machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei.

