POL-DU: Wanheimerort: Polizei beendet Spritztour eines 14-Jährigen
Duisburg (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (10. Januar, 2:15 Uhr) zog ein mit zwei Personen besetzter grauer Opel das Interesse einer Streifenwagenbesatzung auf sich:
Der zunächst noch unbekannte Fahrer fuhr mit hohem Tempo aus der Dachsstraße über die Wan-heimer Straße in Richtung Elserstraße. Mit teilweise durchdrehenden Reifen und nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der Opel letztendlich über die Fischerstraße bis zur Fliederstraße, wo das Au-to von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenschild kollidierte.
Als die Beamten den Fahrer und seinen Beifahrer (18) kontrollierten, stellten sie fest, dass der Un-fallverursacher erst 14 Jahre alt und somit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das auf die Mutter (41) des 18-Jährigen zugelassene Auto stellten die Polizisten sicher.
Beide Insassen hatten Glück im Unglück und blieben unverletzt. Sowohl der Fahrer als auch die Halterin müssen sich mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.
