POL-DU: Alt-Hamborn: Kinder werfen vereisten Schneeball auf Autobahn - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (8. Januar, 14:24 Uhr) fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Lkw auf der A59 Richtung Dinslaken, als ein großer, eisähnlicher Gegenstand plötzlich die Fahrzeugfront traf. Drei Unbekannte, mutmaßlich im Kindesalter hatten einen Medizinball großen vereisten Schneeball von einer Brücke in Höhe der Richterstraße auf seine Sattelzugmaschine geworfen.

Durch den Aufprall riss eine Sonnenblende am Führerhaus ab und schleuderte auf die Windschutzscheibe eines weiteren Pkw. Der 44-jährige Fahrer und der Lkw-Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Scheibe blieb unbeschädigt.

Die eingesetzten Polizisten schrieben zu dem Vorfall eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Kindern geben können.

