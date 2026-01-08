Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Fußabdrücke im Schnee führen zu Festnahme: Drei Verdächtige nach 13 Fahrzeugaufbrüchen gefasst

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (8. Januar), zwischen Mitternacht und 2:30 Uhr, kam es im Wohngebiet rund um die Alexstraße und Wichernstraße zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden an insgesamt 13 Pkw die Seitenscheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt.

Im Rahmen der Fahndung nach den Tätern haben Beamte der Polizei Duisburg drei verdächtige Personen im Alter von 24 bis 27 Jahren (2x irakische und 1x syrische Staatsangehörigkeit) vorläufig festgenommen. Die Schnee- und Witterungsverhältnisse führten zu entscheidenden Hinweisen: Auf dem frischen Neuschnee konnten an den betroffenen Fahrzeugen identische Schuhabdrücke festgestellt werden, die auf drei verschiedene Sneakermarken hinwiesen. Die Abdrücke stimmten mit den Schuhprofilen der festgenommenen Personen überein. Zudem wies einer der Männer eine frische Verletzung an der Hand auf, und an einer Beifahrertür eines der Fahrzeuge fanden sich Blutspuren.

Im Rahmen der Durchsuchung der Verdächtigen stellten die Beamten unter anderem Werkzeug, einen Nothammer sowie eine Sparkassenkarte sicher. Was aus den Autos entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Trio wird am Freitag (9. Januar) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter wegen des Verdachts des Bandendiebstahls vorgeführt.

