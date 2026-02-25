PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Kind bei Unfall verletzt, Zeugen gesucht

Lichtenau (ots)

Am Dienstagmittag kam es in der Medicusstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Tretroller und einem Auto. Gegen 12:50 Uhr befuhr eine 8-Jähre mit ihrem Tretroller die Bahnstraße und wollte nach links in die Medicusstraße einbiegen. Hierbei wurde sie offenbar von einer von rechtskommenden Autofahrerin übersehen. In Folge kam es zu Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, wobei das Mädchen verletzt und der Roller beschädigt wurde. Die bislang unbekannte Autofahrerin soll aus einem hellblauen Kleinwagen ausgestiegen sein und sich nach dem Zustand des Mädchens erkundigt haben. Das Kind äußerte aufgrund eines Schocks keine Schmerzen zu haben. Anschließend entfernte sich die Frau von der Unfallstelle ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Fahrerin wurde als eine ältere Frau mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Die Beamten des Polizeipostens Lichtenau sind auf der Suche nach Zeugen, insbesondere der Unfallverursacherin und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07227-2221 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

