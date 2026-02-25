PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Gaggenau (ots)

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Mittwoch auf einem Lebensmittelparkplatz in der Berliner Straße einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Im Zeitraum zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr kollidierte der Gesuchte mit einem geparkten Dienstwagen eines Pflegeunternehmens und hinterließ einen Schaden am linken Kotflügel. Neben dem Dienstwagen soll ein schwarzer Mercedes leicht schräg in der Parklücke geparkt gewesen sein, weshalb derzeit vermutet wird, dass dieser den Unfall verursacht haben könnte. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden unter der Rufnummer 07225 9887-0 um Kontaktaufnahme beim Polizeirevier Gaggenau gebeten. /sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

