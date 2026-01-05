THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Stromausfall im SW Berlins: Über 450 Helferinnen und Helfer des THW im Einsatz

Berlin (ots)

Seit Beginn des großflächigen Stromausfalls im Südwesten Berlins ist das Technische Hilfswerk im Einsatz. In 12-Stundenschichten sind seit Samstag, den 3. Januar, jeweils rund 130 Einsatzkräfte in dem betroffenen Gebiet im Einsatz. Insgesamt waren bereits über 450 Helferinnen und Helfer aktiv (Stand Montagabend).

Schwerpunkt des Einsatzes ist weiterhin die Notstromversorgung: THW-Kräfte betreiben aktuell insgesamt sieben Einspeisestellen, vor allem Pflege- und Betreuungseinrichtungen, auch eine Tierklinik wird mit Strom versorgt. Zwei Erkundungsteams sind in Absprache mit der Feuerwehr in dem Blackout-Gebiet unterwegs, um zu prüfen, welche weiteren Einrichtungen mit Strom versorgt werden können. THW-Helferinnen und Helfer sind auch dabei, Notunterkünfte aufzubauen. Das THW betreibt ebenfalls bis zu elf Notrufannahmestellen, bei denen Bürger informiert werden und Notrufe von dem THW-Einsatzfahrzeug aus per Funk an die Feuerwehr weitergeleitet werden können.

Seit Montagnachmittag sind zwei THW-Großaggregate an einem S-Bahnhof im betroffenen Gebiet im Einsatz, damit der S-Bahnbetrieb sichergestellt werden kann.

Die an das THW gerichteten Einsatzaufträge werden vom THW-Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt umgesetzt, weitere THW-Landesverbände stehen bei Bedarf mit spezialisierten Fachgruppen bereit. Zwei Fachgruppen Elektroversorgung aus Bremen und Niedersachsen sind mit Notstromersatzaggregaten auf dem Weg nach Berlin.

Mit zusätzlichen Anforderungen ist im weiteren Verlauf des Einsatzes zu rechnen. Die vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung in allen betroffenen Bereichen wird noch Tage dauern, der THW-Einsatz ebenso.

Die Möglichkeiten zum Absetzen von Notrufen und Hilfe in Notsituationen erhalten Sie an folgenden Notrufannahmepunkten: https://www.berliner-feuerwehr.de/news-preview/? tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=5043&cHash=385c9a1a6e9ce147c103cbe9002d7ad6

