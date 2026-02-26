Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach, B33 - Abfalltransport fängt Feuer

Gutach (ots)

Glück im Unglück hatte am Mittwochabend der 48jährige Fahrer eines französischen Sattelzuges. Aus unbekannten Gründen hatte sich gegen 19 Uhr seine Ladung, 19 Tonnen teilbehandelter, nichtorganischer Abfall, während der Fahrt von Frankreich nach St. Georgen entzündet. Als der Fahrer den Schwellbrand bemerkte, sattelte er den Sattelauflieger ab. Zeugen des Vorfall verständigten die Feuerwehr, welche aus Gutach mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Mann anrückten. Dank des schnellen und routinierten Eingreifens der Wehrleute konnte der Brand frühzeitig eingedämmt und vollständig gelöscht werden. Hierzu musste die B33 für etwa 30 Minuten komplett gesperrt werden. Eine Umwelt- oder Gesundheitsgefährdung bestand zu keinem Zeitpunkt. Am Sattelauflieger entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Der Abfalltransport selbst ist nach eingehender Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt worden.

