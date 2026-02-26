Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau/Rheinbischofsheim - Schwerer Verkehrsunfall

Rheinau/Rheinbischofsheim (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Hauptstraße in Rheinbischofsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 37-jährige Frau eine dortigen Bäckerei verlassen haben und gegen 4:45 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf dem Weg zu ihrem Auto die Fahrbahn betreten haben. Ein in Richtung Kehl fahrender Sprinter-Fahrer soll aufgrund Gegenverkehrs keine Möglichkeit gehabt haben auszuweichen und erfasste die Frau, die durch den Zusammenstoß vom Fahrzeug weggeschleudert wurde. Die 37-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Zur Unfallrekonstruktion wird ein Sachverständiger hinzugezogen.

/vo

