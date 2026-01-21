Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Tankstellenraub in Buer - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit vorgehaltenem Messer hat ein bislang Unbekannter am Dienstag, 20. Januar 2026, eine Tankstelle in Buer ausgeraubt. Gegen 16 Uhr betrat der Tatverdächtige den Kassenraum der Tankstelle an der Lindenstraße. Er sprach die Verkäuferin an und forderte umgehend Bargeld. Dabei hatte er eine Kapuze übergezogen und hielt ein Messer in einer Hand.

Die 54-Jährige händigte das Bargeld aus. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute über die Lindenstraße in Richtung Busbahnhof.

Der Tatverdächtige ist etwa 20 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Er trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Lindenstraße oder des Busbahnhofs aufhielten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0209 365 8120 oder 0209 365 8240 entgegen.

