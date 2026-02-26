Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Kehl (ots)

Eine mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag bei ihrer unkontrollierten Fahrt nicht nur einen Sachschaden von rund 9.000 Euro angerichtet, sondern möglicherweise auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Laut Zeugenaussagen soll die Ford-Lenkerin gegen 15:45 Uhr auf der Kinzigallee in Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach den Bordstein touchiert haben. An einer Verkehrsinsel in der Kinzigallee kurz vor der Einmündung zur Pfarrgasse konnte am Bordstein eine Radkappe festgestellt werden. Im weiteren Verlauf fuhr die Ford-Lenkerin in Richtung Sundheim und bog an der Einmündung zur Schwarzwaldstraße nach rechts ab. Dort konnte sie offenbar dem Straßenverlauf nicht folgen und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Dabei kollidierte die 71-Jährige mit einem Verkehrszeichen, das vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend kam das Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamte deutlichen Atemalkoholgeruch bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin fest. Die Frau verweigerte die polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Beamten und leistete Widerstand, weshalb sie zum Polizeirevier gebracht wurde. Nachdem sie einer Blutentnahme unterzogen wurde, konnte sie einem Familienmitglied übergeben werden. Möglicherweise hat die Ford-Fahrerin im Bereich der Pfarrgasse auch Fußgänger und/oder Fahrradfahrer gefährdet. Hiervon betroffene Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden.

