PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Kehl (ots)

Eine mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag bei ihrer unkontrollierten Fahrt nicht nur einen Sachschaden von rund 9.000 Euro angerichtet, sondern möglicherweise auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Laut Zeugenaussagen soll die Ford-Lenkerin gegen 15:45 Uhr auf der Kinzigallee in Schlangenlinien gefahren und dabei mehrfach den Bordstein touchiert haben. An einer Verkehrsinsel in der Kinzigallee kurz vor der Einmündung zur Pfarrgasse konnte am Bordstein eine Radkappe festgestellt werden. Im weiteren Verlauf fuhr die Ford-Lenkerin in Richtung Sundheim und bog an der Einmündung zur Schwarzwaldstraße nach rechts ab. Dort konnte sie offenbar dem Straßenverlauf nicht folgen und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel. Dabei kollidierte die 71-Jährige mit einem Verkehrszeichen, das vollständig aus der Verankerung gerissen wurde. Anschließend kam das Fahrzeug mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamte deutlichen Atemalkoholgeruch bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin fest. Die Frau verweigerte die polizeilichen Maßnahmen, beleidigte die Beamten und leistete Widerstand, weshalb sie zum Polizeirevier gebracht wurde. Nachdem sie einer Blutentnahme unterzogen wurde, konnte sie einem Familienmitglied übergeben werden. Möglicherweise hat die Ford-Fahrerin im Bereich der Pfarrgasse auch Fußgänger und/oder Fahrradfahrer gefährdet. Hiervon betroffene Personen werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07851 893-0 bei den Beamten des Polizeireviers Kehl zu melden.

/ph /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:50

    POL-OG: Baden-Baden - Gegen Tunnelmauer geprallt und geflüchtet / Zeugen gesucht

    Baden-Baden (ots) - Ein Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Zähringerstraße vor der Einfahrt zum Schlossbergtunnel aus bislang unbekannter Ursache mit der linken Fahrzeugseite seines Wagens gegen den Bordstein der dort befindlichen Verkehrsinsel geprallt. Durch die Kollision wurden beide Reifen und die Felgen des Fahrzeugs beschädigt. In der Folge geriet der ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:35

    POL-OG: Gutach, B33 - Abfalltransport fängt Feuer

    Gutach (ots) - Glück im Unglück hatte am Mittwochabend der 48jährige Fahrer eines französischen Sattelzuges. Aus unbekannten Gründen hatte sich gegen 19 Uhr seine Ladung, 19 Tonnen teilbehandelter, nichtorganischer Abfall, während der Fahrt von Frankreich nach St. Georgen entzündet. Als der Fahrer den Schwellbrand bemerkte, sattelte er den Sattelauflieger ab. Zeugen des Vorfall verständigten die Feuerwehr, welche ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 09:14

    POL-OG: Rheinau/Rheinbischofsheim - Schwerer Verkehrsunfall

    Rheinau/Rheinbischofsheim (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Hauptstraße in Rheinbischofsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 37-jährige Frau eine dortigen Bäckerei verlassen haben und gegen 4:45 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf dem Weg zu ihrem Auto die Fahrbahn betreten haben. Ein in Richtung Kehl fahrender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren