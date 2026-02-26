Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Vorsicht vor Telefonbetrügern - nicht nur ältere Menschen betroffen

Haslach (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine 32 Jahre Frau Opfer eines Telefonbetrügers. Der Kriminelle am anderen Ende der Leitung täuschte vor, im Auftrag eines Online-Zahlungsdienstes anzurufen, weil angeblich "verdächtige Konto-Aktivitäten" bei der Frau festgestellt worden seien. Dem Betrüger gelang es im weiteren Verlauf durch geschickte Gesprächsführung, die Frau derart zu manipulieren, dass diese sensible Daten preisgab und via Onlinebanking Überweisungen auf Bankverbindungen im Ausland leistete. Hierbei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei warnt, nicht leichtfertig mit sensiblen Daten umzugehen und misstrauisch zu sein! Auch jüngere Menschen können von perfiden Telefonbetrügereien betroffen sein

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

- Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint

- Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

- Geben Sie am Telefon niemals persönliche Daten oder gar Geheimzahlen und TANs preis.

- Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion.

- Sprechen sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell