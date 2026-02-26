Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau/Rheinbischofsheim - Schwerer Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung-

Rheinau/Rheinbischofsheim (ots)

Die polizeilichen Maßnahmen an der Unfallstelle sind nach dem schweren Unfall am frühen Donnerstagmorgen zunächst beendet, sodass die Hauptstraße seit 9:45 Uhr wieder frei befahrbar ist. Die 37 Jahre alte Frau schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Nach einer ersten Untersuchung durch einen hinzugezogenen Sachverständigen stellt sich der Unfallverlauf nun so dar, dass die Fußgängerin nach Verlassen der Bäckerei zu ihrem Auto laufen wollte. Ihr Wagen, ein Audi, war am Straßenrand auf der Straßenseite des Bäckereieingangs abgestellt. Die Schwerverletzte sei hierbei um ihr Fahrzeug herumgelaufen, als die Fahrbahn noch frei war. Beim Herannahen eines Mercedes-Sprinters habe sich die Frau eng an ihren Wagen gelehnt, wurde aber dennoch von dem Mercedes-Sprinter erfasst. Hierbei wurde auch der Audi beschädigt. Den Sachschaden am Audi und am Sprinter beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und sichergestellt. Ob der Fahrer des Mercedes die an der Unfallstelle geltenden 30 Stundenkilometer eingehalten hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Entgegen den ersten Erkenntnissen wurde die schwer verletzte Frau nicht mit einem Rettungshubschrauber, sondern mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Rettungshubschrauber konnte aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedingungen nicht landen. Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-4200 bei den Ermittlern des Verkehrsdienstes Offenburg.

/wo

Pressemitteilung vom 26.02.2026, 9:15 Uhr

Rheinau/Rheinbischofsheim - Schwerer Verkehrsunfall

Rheinau/Rheinbischofsheim Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Fußgängerin kam es am frühen Donnerstagmorgen auf der Hauptstraße in Rheinbischofsheim. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 37-jährige Frau eine dortigen Bäckerei verlassen haben und gegen 4:45 Uhr zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf dem Weg zu ihrem Auto die Fahrbahn betreten haben. Ein in Richtung Kehl fahrender Sprinter-Fahrer soll aufgrund Gegenverkehrs keine Möglichkeit gehabt haben auszuweichen und erfasste die Frau, die durch den Zusammenstoß vom Fahrzeug weggeschleudert wurde. Die 37-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Zur Unfallrekonstruktion wird ein Sachverständiger hinzugezogen.

/vo

