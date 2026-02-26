Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Suche nach Unfallgeschädigten

Rastatt (ots)

Nachdem eine 19-jährige VW-Fahrerin am Mittwochmittag gegen 11:20 Uhr beim Einparken auf dem Parkplatz der Hansjakobschule in der Engelstraße gegen einen geparkten weißen Kleinwagen stieß und diesen beschädigte, verließ sie die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacherin zu kümmern. Nach etwa einer Stunde kam die 19-Jährige zum Unfallort zurück, um eine schriftliche Nachricht hinterlassen zu wollen. Der weiße Kleinwagen mit Rastatter Kennzeichen, der an der hinteren Fahrerseite beschädigt worden sein dürfte, war aber bereits weggefahren. Die Polizei bittet den Fahrzeugführer des Kleinwagens oder Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sich unter der Telefonnummer: 07222 / 761 -0 beim Polizeirevier in Rastatt zu melden.

