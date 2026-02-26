POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Versuchter Einbruch in Schmuckgeschäft
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Montag, 23.02.2026, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 25.02.2026, 09.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in ein Schmuckgeschäft in der Basler Straße in Grenzach zu gelangen. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Geschäft. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.
