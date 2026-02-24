PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (174) Einbruch in Kiosk - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (23.02.2026) brachen mehrere bislang unbekannte Personen in einen Kiosk im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22:25 Uhr nahm ein Zeuge mehrere laute Geräusche wahr, die offenbar von zerbrechendem Glas herrührten und alarmierte die Polizei. Vor Ort stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Kiosk in der Striegauer Straße fest.

Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum verschafft. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich keine Tatverdächtigen mehr vor Ort. Zeugen gaben an, dass ihnen vier maskierte Personen vom Tatort aus entgegengerannt seien. Dabei verloren die Täter offenbar Münzgeld. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt.

Die Einsatzzentrale der Polizei löste daraufhin eine Fahndung nach den unbekannten Tätern aus. In diese waren unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und ein Hundeführer eingebunden. Die Täter konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

