Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (172) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 24.02.2026 - Verkehrslagemeldung
Nürnberg (ots)
Am Dienstagvormittag (24.02.2026) findet im Nürnberger Stadtgebiet eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf entsprechende Behinderungen einstellen.
Die Demonstration wird sich zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr auf folgender Strecke bewegen:
Beginn: Kornmarkt - Hallplatz - Königstraße - Bahnhofstraße - Gleißbühlstraße - Marienstraße - Flaschenhofstraße
Rund um diese Route kann es zu Verkehrssperren und entsprechenden Behinderungen für den Fahrzeugverkehr kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich zur oben genannten Zeit möglichst zu umfahren.
Erstellt durch: Michael Sebald
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell