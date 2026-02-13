POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis
Schifferstadt (ots)
Am Donnerstagabend (12.02.26) gegen 19:30 Uhr wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten Auffälligkeiten in der Motorik des Fahrers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
