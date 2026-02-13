POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis

Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (12.02.26) um 16:25 Uhr kam es in der Waldseer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 64-jährige PKW-Fahrer übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer, welcher die Waldseer Straße kreuzte, und kollidierte mit diesem. Der 76-jährige prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde ...

