Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag (12.02.26) um 16:25 Uhr kam es in der Waldseer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 64-jährige PKW-Fahrer übersah aufgrund der tiefstehenden Sonne einen Radfahrer, welcher die Waldseer Straße kreuzte, und kollidierte mit diesem. Der 76-jährige prallte mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR.

