POL-PDLU: Call-Center-Betrug

Speyer (ots) - Am Donnerstagvormittag, gegen 11:40 Uhr, ging eine 23-jährige Frau in der Hans-Stempel-Straße in Richtung eines Discounters in der Else-Krieg-Straße. Eine unbekannte männliche Person trat plötzlich vom Spielplatz Quartier Normand vor die junge Frau, schaute sie kurz an und versuchte ihr dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die 23-Jährige wich dem Schlag aus und rannte in Richtung ...

