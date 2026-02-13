PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Call-Center-Betrug

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Mittwoch (11.02.26) erhielt eine 65-jährige einen Anruf ihrer vermeintlich eigenen Bank. Der Anrufer wies die Dame aus angeblichen Sicherheitsgründen an, einen Betrag in Höhe von fast 10.000 EUR auf ein Konto zu überweisen. Die Dame überwies den Betrag und wandte sich erst im Nachgang an ihre Bank, wo der Betrug schließlich erkannt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

