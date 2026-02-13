POL-PDLU: Call-Center-Betrug
Böhl-Iggelheim (ots)
Am Mittwoch (11.02.26) erhielt eine 65-jährige einen Anruf ihrer vermeintlich eigenen Bank. Der Anrufer wies die Dame aus angeblichen Sicherheitsgründen an, einen Betrag in Höhe von fast 10.000 EUR auf ein Konto zu überweisen. Die Dame überwies den Betrag und wandte sich erst im Nachgang an ihre Bank, wo der Betrug schließlich erkannt wurde.
